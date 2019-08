Belluno, bimbo di 7 anni investito di fronte casa: sono ore di apprensione a Cencenighe

Print This Post

La moto è spuntata all’improvviso, da dietro le auto in colonna che coprivano la visuale e il bimbo, che stava attraversando la strada con il fratello, è stato investito

NordEst – Sono ore di apprensione per la famiglia del piccolo di 7 anni che è ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva all’ospedale di Treviso.

L’incidente è avvenuto alle 12 circa, a Cencenighe, in via XX Settembre. La dinamica dell’investimento del piccolo da parte del centauro è al vaglio dei carabinieri di Cencenighe, che hanno effettuato i rilievi di legge.

In breve

Due uomini sono morti in un incidente stradale accaduto lungo la statale Pontebbana a Villorba (Treviso). I due, di nazionalità albanese e rispettivamente di 24 e 35 anni, sono usciti di strada – per cause al vaglio delle forze dell’ordine – andando a sbattere contro un muro di cemento a protezione di un cantiere della Pedemontana. Scattato l’allarme sono risultati inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118 e dei vigili del fuoco.

Domenica di incidenti in Trentino. A Isera un ciclista di 49 anni è caduto violentemente a terra. E’ stato soccorso e ricoverato in rianimazione a Trento. Gravi anche le condizioni di un altro ciclista di 16 anni caduto vicino al rifugio Paion a Cavalese.