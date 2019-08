Dolomiti, Elisoccorso su cima Mulaz per un escursionista precipitato: ferito non gravemente

Print This Post

Intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza domenica pomeriggio verso le 13.30 per un escursionista 29enne ferito su cima Mulaz, sulle Pale di San Martino

San Martino di Castrozza (Trento) – La chiamata di emergenza al Soccorso alpino di Primiero San Martino di Castrozza è arrivata alle 13:38 di domenica pomeriggio per una persona precipitata sulla via dei tedeschi sulla cima Mulaz.

L’infortunato, un giovane di 29 anni, si trovava a 2500 metri appeso nel vuoto. Il compagno di cordata si è così calato per portare la prima assistenza all’amico, attivando contemporaneamente i soccorsi in quota.

Immediato l’intervento dell’elicottero da Trento con l’equipe medica e i tecnici del Soccorso alpino che hanno soccorso e portato in sicurezza l’uomo. Il ferito – non grave – è stato trasferito in elicottero al Santa Chiara di Trento. Il compagno è rientrato invece autonomamente.