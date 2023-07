Trento, Servizio bacini montani: via alla selezione di personale

Gli interessati con meno di 42 anni possono presentare la candidatura entro il 10 agosto

Trento – Il Servizio Bacini montani della Provincia autonoma di Trento è alla ricerca di operai con esperienza nel settore dell’edilizia o delle sistemazioni idrauliche e forestali, che al 10 agosto 2023 non abbiano superato i 42 anni di età. Il numero degli operai oggi alle dipendenze dei Bacini montani è pari a 154 unità, inferiore all’organico minimo stabilito dalla Giunta provinciale in 160 operai, con l’obiettivo di garantire l’efficiente funzionamento della struttura. Per compensare tale carenza e – più in generale – per far fronte ai numerosi pensionamenti previsti nei prossimi mesi, è stata programmata l’assunzione di circa 25 persone entro fine anno. Nell’arco del prossimo triennio almeno altrettanti operai dovranno essere assunti per far fronte agli ulteriori pensionamenti previsti.

Lavorare come operaio edile al Servizio Bacini montani significa mettersi alla prova in un settore particolare e stimolante dell’edilizia: non si tratta infatti di realizzare opere edili classiche (edifici, fabbricati, infrastrutture), bensì interventi e opere di sistemazione idraulica e forestale, quali briglie, argini, consolidamento di versanti franosi, allo scopo di mitigare gli effetti delle alluvioni in Trentino, per una maggiore sicurezza di chi abita o frequenta le valli trentine: bellissime quando splende il sole, pericolose quando le acque e i detriti invadono il territorio.

Altre informazioni

Chi fosse interessato a presentare la propria candidatura dovrà accedere allo sportello online appositamente predisposto e iscriversi entro la mezzanotte del 10 agosto 2023.

Si consiglia di non attendere comunque l’ultimo momento per iscriversi. Lo sportello è raggiungibile anche tramite il sito istituzionale del Servizio Bacini montani: https://bacinimontani.provincia.tn.it Nel sito del Servizio Bacini Montani, alla voce “Selezione personale operaio”, gli interessati troveranno tutte le istruzioni e informazioni necessarie, con l’indicazione dei requisiti richiesti per prendere parte alle selezioni, il cui inizio è previsto indicativamente entro il mese di settembre.

Le date esatte di svolgimento delle selezioni verranno formalmente comunicate ai candidati in possesso dei necessari requisiti. Si ricorda infine che chi avesse già presentato domanda di assunzione come operaio presso il Servizio Bacini montani dopo il 10 agosto 2021 (ovvero entro i due anni precedenti rispetto alla data entro la quale dovranno pervenire le ulteriori richieste) non è tenuto a presentare nuovamente la domanda, ma verrà automaticamente preso in considerazione.