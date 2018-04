Voli e vacanze online a prezzi gonfiati: il settore dei viaggi utilizzerebbe software per riservazioni fittizie per aumentare tariffe

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Attenzione alla prenotazione di voli e alberghi online, perché il sovrapprezzo sarebbe occulto o mascherato dietro l’ultimo click

NordEst – Il settore dei viaggi, infatti, utilizzerebbe dei programmi informatici per riservazioni fittizie sulle pagine internet delle compagnie aeree e per spiare la concorrenza, ciò che provoca un aumento dei prezzi dei biglietti.

A denunciarlo è la “NZZ am Sonntag”, che quantifica le prenotazioni fasulle nel 44% su circa un miliardo di domande analizzate dalla ditta americana Distil Networks. L’azienda è consulente della Lufthansa.

L’operazione danneggia le compagnie aeree, che si ritrovano con dei posti vuoti, e i passeggeri, che pagano i biglietti più del dovuto. Internet offre ai consumatori una miriade di informazioni per preparare, confrontare e prenotare le proprie vacanze.

Tuttavia, se le valutazioni contenute nei siti di confronto non sono imparziali o se i prezzi non sono trasparenti, tali siti traggono in inganno i consumatori.

Lo “Sportello dei Diritti” consiglia ai consumatori di contrattare le offerte in una fase iniziale della procedura di prenotazione anche se i siti web in questione dovrebbero allineare le loro pratiche alla normativa dell’UE in materia di protezione dei consumatori, che impone loro di garantire la piena trasparenza dei prezzi.