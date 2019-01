Turismo, dall’1 al 3 febbraio ritorna Itinerando: è il primo multisalone dedicato al viaggio

Connect on Linked in

Campeggio, nautica, trekking e cicloturismo in mostra

NordEst – Tour operator che si occupano dell’organizzazione di ogni singolo dettaglio, associazioni culturali, proposte di ecoturismo esperienziale, percorsi all’insegna della storia e dell’arte: la scelta è ricca e soddisfa ogni esigenza.

Viaggiare ogni weekend in compagnia di nuovi amici alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia. È questa la proposta dell’Associazione Culturale Meeters Italia presente a Itinerando nella sezione dedicata alle destinazioni. Nata nel 2017, l’associazione conta più di 3.100 viaggiatori da tutta Italia e organizza oltre 210 uscite all’anno. La scelta è ampia e spazia fra laghi alpini mozzafiato, sentieri panoramici in montagna, percorsi urbani nelle più famose città d’arte, visite alle località italiane più caratteristiche e apprezzate in tutto il mondo, per tornare a meravigliarsi ancora una volta della bellezza unica del nostro paese.

Tra le tante proposte di viaggio presenti a Itinerando, i visitatori troveranno anche Viaggi in Cantiere, un tour operator specializzato nell’organizzazione di pacchetti vacanza con principale destinazione Lampedusa e partenza dai vari aeroporti del nord Italia. Numerosi sono i servizi offerti: dalla possibilità di noleggio barche, gommoni, quad, auto e scooter, all’assistenza sul posto da parte di un team efficiente, preparato e capace nel risolvere eventuali problematiche e nella diffusione di informazioni utili per un soggiorno rilassante. Passando naturalmente per la prenotazione di tutto ciò che può servire per un viaggio: hotel, tour in bus, percorsi enogastronomici, soggiorni benessere, biglietteria aerea, navale e ferroviaria, viaggi di nozze e crociere. Un servizio a 360° per la vacanza ideale.

Ecoturismo esperienziale e musei

Cittadella, in provincia di Padova: l'unica città murata di tutta Europa con camminamento di ronda di epoca medievale, di forma ellittica e completamente percorribile. Un "Museo a cielo aperto" e un must imperdibile. Il percorso a 15 metri d'altezza viene scelto ogni anno da più di 70.000 visitatori italiani e stranieri. Da questa passeggiata panoramica sopra le mura, lunga quasi 2 chilometri, è possibile ammirare la bellezza del centro storico, con le sue quattro strade principali che formano una scacchiera e gli splendidi giardini delle residenze private. Nelle giornate più limpide si scorgono anche i Colli Euganei a sud e il Monte Grappa con l'arco alpino a Nord.

Ecoturismo esperienziale è il concetto guida di Stefano e Alessia, due Guide Ambientali Escursionistiche affiliate AIGAE, che hanno dato vita a Trekkin2thewild_natura senza confini. Le loro proposte, da scoprire a Itinerando, nascono dall’amore per la natura e in particolare per il trekking in montagna. Sono adattabili ai bisogni delle singole persone e gruppi, sempre con l’obiettivo di soddisfare il benessere fisico e mentale di chi vuole intraprendere un’esperienza all’insegna dell’avventura. Con Trekkin2thewild_natura senza confini è possibile organizzare escursioni e ciclo-escursioni in ogni ambiente e di ogni difficoltà, dalla montagna alla pianura, dalla collina al mare, fino ai borghi più belli d’Italia, cosicché tutti abbiano la possibilità di vivere queste esperienze nel migliore dei modi e in tutta sicurezza.

Degustazioni di prodotti locali, visite a siti di interesse culturale, serate tematiche, incontri di educazione ambientale e corsi di avvicinamento al mondo dell’escursionismo completano poi le proposte rivolte a tutti gli amanti dell’avventura e a chi vorrebbe entrare a farne parte. Presente in fiera anche il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme con i suoi barcar. Sono oltre 200 i chilometri di corsi d’acqua navigabili, fra i Colli Euganei e la Laguna di Venezia, percorsi storici dei barcari d’acque dolci, quelli di Battaglia Terme, non a caso definita anche “Paese dei Barcari”. Il Museo della Navigazione fluviale porterà a Itinerando un campione di reperti e modelli e darà la opportunità a tutti i visitatori di usufruire di una speciale agevolazione per una visita guidata nella sede di Battaglia Terme per tutto il 2019.

Dalla Slovenia all’Etiopia

proposte rivolte all’estero, per ispirare i visitatori e scoprire nuove mete. Tra queste la Slovenia, territorio da conoscere attraverso le proposte del gruppo Hit che, con i suoi 11 hotel, 6 centri del gioco e intrattenimento, un campeggio, un salone da gioco e due casinò, si colloca tra i maggiori operatori nel settore del divertimento. In particolare a Nova Gorica, Kranjska Gora, Maribor e Rogaška Slatina, il gruppo offre strutture dedicate non solo all’intrattenimento e al gioco, ma anche al relax, con numerosi ristoranti tra i migliori della Slovenia, bar, sale spettacoli, una discoteca, due enoteche, un centro sportivo ed esclusivi centri wellness.

Paesi lontani geograficamente e culturalmente completano l'offerta delle destinazioni di Itinerando. Un esempio è dato dall'affascinante Etiopia, meraviglioso paese incastonato nel Corno d'Africa. Con i suoi siti archeologici, risalenti a più di 3 milioni di anni fa, l'Etiopia è la culla di una cultura antichissima. Tra i suoi siti più importanti ci sono Lalibela, con le sue chiese cristiane scavate nella pietra risalenti al 12°-13° secolo e Aksum, con le rovine di un'antica città fatta di obelischi, tombe, castelli e la Chiesa della Nostra Signora di Zion. L'Etiopia offre inoltre tantissimi parchi nazionali, Simien Mountains National, Omo National Park, Awash National Park e tanti altri, dove ammirare animali anche rari, come lo Stambecco del Semien o il babbuino Gelada. Itinerando, multisalone del viaggio Itinerando è il primo multisalone del viaggio. Punto di riferimento per tutti gli appassionati di nautica e sport acquatici, bicicletta e cicloturismo, camper e campeggio, dall'1 al 3 febbraio 2019 nella Fiera di Padova. All'interno di Itinerando: Expocamper dedicato al camper e campeggio, Mondomare per la nautica e gli sport del mare, BikeTravel con tante proposte per il cicloturismo. E poi ancora spazio all'Outdoor per gli appassionati di montagna e attività en plein-air; all'Offroad con modelli di 4×4, moto da turismo e da fuori strada; alle Destinazioni dove vivere esperienze uniche.

Tra gli eventi più attesi, nella sezione Destinazioni, venerdì 1 febbraio dalle 14 alle 15 e sabato 2 febbraio dalle 15.30 alle 16 AICS Belluno presenta il libro “Ferrovia delle Dolomiti. Calalzo-Cortina d’Ampezzo-Dobbiaco 1921-1964” di Evaldo Gaspari. Un viaggio tra le vicende che hanno accompagnato la storia del treno che un tempo collegava Calalzo di Cadore con Cortina e Dobbiaco, snodandosi tra paesaggi naturalistici di grande bellezza. Sabato 2 febbraio dalle 16 alle 17 il comitato Alpago Due Ruote e Solidarietàe il Comitato Transcavallo presenteranno nell’Arena questo splendido angolo verde all’estremità sud-orientale della provincia di Belluno e tutte le opportunità che offre per un piacevole soggiorno in un ambiente naturale e incontaminato. In particolare, ci si soffermerà sulle attività sportive, dallo sci alpinismo al parapendio, dallo sleddog al trekking.

Itinerando info itinerandoshow@padovafiere.it – www.itinerandoshow.com #itinerando #itinerando2019

Padova Fiere, via N. Tommaseo,59 – Padova.

Expocamper e Mondomare: tel. 049 840465.

BikeTravel e Offroad: tel. 049 840450.

Destinazioni e Outdoor: tel. 049 840340.