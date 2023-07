Val di Fiemme, muore cadendo con lo scooter: la vittima è il 35enne Salvatore Ingrassia

L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 7 luglio lungo la vecchia via che collega Daiano a Cavalese

Cavalese (Trento) – Stava percorrendo una strada non asfaltata con lo scooter quando – per cause da accertare – ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo la testa. A dare l’allarme alcuni passanti. La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 17.30. ma quando la polizia locale, i vigili del fuoco volontari di Daiano e l’elisoccorso, insieme ai carabinieri, sono arrivati sul posto, per Salvatore Ingrassia non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

La Polizia Locale di Fiemme, che ha effettuato i rilievi, e i carabinieri della Compagnia di Cavalese sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente. Il giovane era originario della Sicilia ma gestiva con la compagna un Bed and Breakfast a Cavalese.