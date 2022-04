Azienda sanitaria del Trentino: ecco il nuovo Consiglio di direzione

Trento – La squadra del neo direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Antonio Ferro si completa. È stato nominato ufficialmente dal dg il nuovo Consiglio di direzione di Apss, con Giuliano Mariotti direttore sanitario, Sara Girardi direttore amministrativo ed Elena Bravi direttore per l’integrazione socio sanitaria. Il Consiglio sarà operativo dal 1° maggio.

Il direttore generale Antonio Ferro ha introdotto la nuova squadra, di cui si è detto molto orgoglioso: «è frutto di una scelta importante all’insegna della stabilità e della continuità, trattandosi di persone interne ad Apss che ben conoscono il sistema e le sue diramazioni territoriali e hanno seguito fin dall’inizio il processo di riorganizzazione, ma che guarda al futuro, ad una ridefinizione della sanità trentina sempre più prossima al cittadino». Ferro ha quindi evidenziato il valore aggiunto della componente femminile e auspicato una generale integrazione tra la parte sanitaria e amministrativa.

Il direttore sanitario Giuliano Mariotti ha ringraziato e raccolto la sfida sottolineando «l’importanza di una costante comunicazione tra gli specialisti ospedalieri, gli specialisti ambulatoriali e la medicina di famiglia, affinché il paziente si senta preso in cura». La parola chiave dunque, è integrazione. «L’esperienza del Covid – ha evidenziato il direttore per l’integrazione socio sanitaria Elena Bravi – ci ha reso consapevoli della necessità di una forte integrazione sociale e sanitaria e di una forte relazione tra ospedale e territorio. C’è un grande lavoro da fare per rendere questa continuità un percorso reale e concreto per il cittadino».

Infine, da parte del direttore amministrativo Sara Girardi, un richiamo al tema delle risorse e ad un utilizzo consapevole delle stesse per sviluppare un nuovo sistema della sanità trentina attraverso il processo di riorganizzazione, con una costante attenzione alla sostenibilità del sistema stesso.

Vi auguriamo buon lavoro – ha detto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti – dopo aver ringraziato i dottori Brunori, Anselmo e Gobber che hanno accompagnato il dottor Ferro in questa fase transitoria – sottolineo anche l’equilibrio di genere che caratterizza questa squadra. La sfida che hanno accettato è importante: le risorse di bilancio non aumentano, ma non verrà meno il nostro sostegno ad una sanità che vogliamo sempre più territoriale e vicina ai cittadini come dimostrano molte scelte e progetti; gli investimenti su Mezzolombardo ed Ala ad esempio vanno in questa direzione. Le difficoltà non mancano, a partire dal reperimento di medici, ma continua la ricerca di soluzioni, alcune delle quali nel medio periodo potranno arrivare dalla nuova facoltà di medicina».

«Ringrazio chi ha garantito la conduzione di Apss in questo periodo certo non facile – ha commentato a sua volta l’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana – come pure chi ha accettato ora questa sfida. Siamo convinti che l’impegno sarà massimo per garantire a tutti i trentini e trentine il meglio sotto il profilo tecnico organizzativo ma anche umano».

Giuliano Mariotti è nato a Trento nel 1959, dove vive con la famiglia. Attuale direttore del Servizio di specialistica ambulatoriale e da alcuni mesi anche del Dipartimento di governance, vanta una lunga carriera in Apss, con una parentesi di due anni in Veneto (Ulss 2) come direttore sanitario. Medico, specializzato in scienze neurologiche e successivamente in igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, ha ricoperto diversi ruoli, tra cui la direzione medica dell’ospedale di Rovereto per oltre 15 anni e la direzione del distretto Vallagarina. Incarico lasciato per collaborare a Roma con Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo ha richiesto per la diffusione a livello nazionale del metodo RAO (Raggruppamenti di attesa omogenea). Il metodo RAO, ideato nella seconda metà degli anni ‘90 dallo stesso Mariotti, si è diffuso in provincia di Trento dal 2002 ed è diventato un modello di riferimento per la gestione dei tempi di attesa a livello nazionale, suscitando interesse anche da parte di economisti e dell’OCSE.

Sara Girardi, sposata e madre di due figlie, è nata nel 1972 a Padova. Laureata in economia aziendale, dirige da fine 2017 il Servizio finanza, bilancio e contabilità all’interno del Dipartimento approvvigionamenti e affari economici finanziari di Apss. Specializzata in bilancio e controllo di gestione ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali nelle Ulss della provincia di Padova, dove le è stato affidato anche il coordinamento dell’area economico finanziaria per la fusione delle tre ex Ulss 15, 16 e 17. Incarico che ha lasciato per venire a Trento.

Elena Bravi è nata a Verona nel 1964, dove vive con la famiglia. È laureata in psicologia clinica e specializzata in psicoterapia. Dal 2000 al 2014 ha lavorato al Servizio di psicologia clinica dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dal 2012 come responsabile. Dal 2014 è direttrice dell’Unità operativa di psicologia di Apss e dal 2019 direttrice dell’Area salute mentale. È attualmente vicepresidente del Comitato etico per la pratica clinica. Dal 2013 è professore a contratto all’Università degli studi di Verona. È socio fondatore della Società italiana di psicologia dei servizi ospedalieri e territoriali (SIPSOT), di cui è presidente dal 2013, e della Società italiana di psicologia e psichiatria dei trapianti d’organo (SI.PSI.TO), di cui è stata vice presidente fino al 2017. È componente di numerosi Tavoli di lavoro, regionali e nazionali.