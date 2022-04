Trentino alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano: “Pronti per il governo”

Si apre il dibattito, in vista degli importanti appuntamenti elettoriali nel 2023

NordEst – “Una impronta di governo ha segnato la giornata centrale della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia in corso a Milano – scrive in un nota il coordinamento regionaòle – che si concluderà domenica con la sintesi di Giorgia Meloni. La delegazione del Trentino ha portato le sue energie con la consapevolezza della responsabilità che è assegnata alla destra di governo. Il declino del Paese non è un destino ma una volontà che Fratelli d’Italia, partito dei patrioti, si pone l’obiettivo di scongiurare.

L’abbandono da parte della sinistra delle categorie rimaste più esposte alla crisi economica ha aperto un fronte strategico di impegno per FdI nella ricomposizione delle diseguaglianze e nella lotta delle nuove povertà. Ma c’è su tutte, oggi, la sfida per la sovranità nazionale, che è anche produttiva, economica, di approvvigionamento delle risorse strategiche come quelle energetiche.

La delegazione trentina, coordinata dal commissario provinciale trentino Alessandro Urzì, dal vice commissario Zanetti, dal senatore De Bertoldi e dai consiglieri provinciali Cia e Ambrosi, unitamente a dirigenti ed eletti del territorio, ha portato il tema dell’autonomia alla discussione nazionale, trovando ampie sponde nella idea diffusa nella destra italiana della responsabilità nelle decisioni della classe dirigente locale, ovviamente in un coordinato quadro nazionale come fissato dalla Costituzione. Perché il sistema Paese nelle intemperie universali si difende oggi solo se fondato su una forte coesione e solidarietà nazionale, forte delle sue pluralità locali”.