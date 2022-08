Auto pirata nel Bellunese: doppio investimento, ricerche in corso

Ha investito la postina delpaese e una turista, poi è scappato

Belluno – E’ successo nella tarda mattinata di venerdì 26 agosto, a Saviner di Rocca Pietore. Verso le 11 un suv ha falciato due donne, in un centinaio di metri nella zona della centrale dell’Enel, ma il conducente non si è fermato per chiamare i soccorsi, dandosi alla fuga.

La postina stava distribuendo la corrispondenza ed è stata centrata dall’auto, che stava procedendo da Caprile a Rocca Pietore. La sfotunata turista stava passeggiando e ha riportato le conseguenze più gravi, con traumi alla testa e alle gambe.

Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Agordo, una in ambulanza e l’altra in elicottero.Sul posto, anche i carabinieri di Caprile e i vigili del fuoco volontari. Indagini in corso.