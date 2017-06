Maltempo, vento e alberi caduti nel Vanoi, a Dro e in molte altre zone del Trentino

Connect on Linked in

Provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco del Vanoi, mercoledì sera in seguito ai forti temporali, per alcune piante cadute sulla strada. Piante sradicate dal vento anche a Dro, attimi di paura a Torbole. Previsti ultimi piovaschi e poi il ritorno dell’alta pressione

Trento – Vigili del fuoco di Canal San Bovo mobilitati mercoledì in tarda serata per alcune piante cadute sulla strada che porta al paese di Prade, nel Vanoi, in seguito alle forti raffiche di vento, durante il temporale, che ha interessato l’intera zona.

I Vigili sono intervenuti prontamente in zona con un mezzo e alcuni uomini, liberando la strada da alcuni alberi caduti, che impedivano il passaggio delle auto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le foto pubblicate in rete, documentano quanto accaduto.

Molti interventi in Trentino

Molti sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco in tuto il Trentino in seguito al maltempo di mercoledì sera. Il vento ha abbattuto una pianta lungo la gardesana poco prima Centrale Fies a Dro. Traffico bloccato fino all’arrivo dei vigili del fuoco.

Decine gli interventi dei Vigili del fuoco volontari della Vallagarina e della zona Alto Garda. Momenti di paura mercoledì ne latrdo pomerigio anche nella zona di Torbole per il maltempo. Sospesa la gara di surf sul Garda. Fuggi fuggi a causa dell’acqua e del vento, come documentano le immagini TGR.

Momenti di paura a #Torbole per il #maltempo. Sospesa la gara di #surf sul #Garda. Fuggi fuggi a causa dell'acqua e del vento. pic.twitter.com/6bs5532cvt — Tgr Rai Trentino (@ViaPerini141) June 28, 2017

Ultimi temporali e poi torna la stabilità

MeteoTrento.it prevede per giovedì 29 giugno, spiccata variabilità con effimere schiarite spesso sovrastate dalle nubi, con qualche piovasco a spasso per la Provincia; temperature sotto la media. Venerdì 30 e sabato 1. luglio variabilità più “moderata”: qualche schiarita assolata più decisa, ma saltuariamente nubi insidiose potranno solo localmente causare qualche residua precipitazione; temperature massime in graduale ripresa. Domenica 2 e lunedì 3 luglio spazio per una completa stabilità atmosferica, con aria nuovamente estiva, ma con un caldo non eccessivo.

