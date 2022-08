Ultraleggero precipita nell’Adige a Trento sud: salvi pilota e passeggero

Posted on

In Trentino Alto Adige il 2018, dal punto di vista meteorologico, va in archivio come uno degli anni più caldi di sempre Dolomiti – In alcune zone, come ad esempio la Val d’Adige, si è trattato addirittura dell’anno più caldo dall’avvio delle rilevazioni, ovvero dal 1850. In media, secondo i dati del Servizio meteo altoatesino, […]