Auto incendiate a Trento: Questura sulle tracce del piromane

Trento – La Questura di Trento è sulle tracce del piromane che la scorsa notte ha dato fuoco a tre auto parcheggiate in via Tomaso Gar, davanti alla facoltà di Lettere. Grazie alle diverse testimonianze dei residenti raccolte nell’immediatezza dagli agenti delle Volanti, gli investigatori hanno identificato l’uomo: sarebbe un clandestino di origini africane senza fissa dimora e con problemi psichici, soggetto già noto alle forze dell’ordine per il suo passato di spacciatore e tossicodipendente.

Secondo gli accertamenti condotti e grazie all’analisi di alcuni fotogrammi di immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in città, gli agenti della Questura ritengono probabile che il 28enne possa essere l’autore degli analoghi episodi avvenuti in città nei giorni scorsi. Il profilo del presunto piromane, così come il fatto che le auto date alle fiamme non sono in nessun modo legate a persone con ruoli pubblici o istituzionali o a portatori di interesse pubblico, fa escludere minacce o ritorsioni e fa propendere per insensati atti vandalici.

Poco dopo le 8, i vigili del fuoco di Egna stati chiamati insieme al Corpo Permanente di Bolzano per un tamponamento sulla corsia sud dell’autostrada del Brennero, poco dopo lo svincolo di Egna. Nell’incidente sono stati coinvolti cinque veicoli. Una vettura ha urtato quella che lo precedeva, mentre altri due veicoli hanno toccato il guard rail a seguito della collisione. Una conducente ha riportato ferite medie, mentre il suo passeggero è rimasto leggermente ferito. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Bolzano. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca Bassa Atesina, la polizia stradale e il servizio di viabilità dell’A22.