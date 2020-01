Uccisa a Verona, uomo si costituisce

Posted on

Dopo Santa Massenza, ecco una nuova proposta per scoprire come l’acqua si trasforma in energia pulita Trento – Il Trentino è uno dei maggiori produttori di energia pulita d’Italia e oggi grazie al progetto Hydrotour Dolomiti è possibile compiere un affascinante viaggio nelle sue centrali idroelettriche, che permettono di vedere da vicino come la forza […]