Weekend di arte e cultura a Feltre: molti gli eventi Aspettando il Palio

Molti gli eventi in questo weekend

SABATO 29 luglio dalle 16:00 alle 19:00: ASPETTANDO VOILA’

Sabato si terrà il quarto dei cinque appuntamenti della rassegna estiva di arte di strada e teatro di figura “Aspettando Voilà”, organizzata dalla Città di Feltre in collaborazione con l’associazione culturale “Teatri nomadi”, nel solco della tradizione decennale di Voilà.

A Feltre arriva la compagnia italo-brasiliana Caravan Maschera, che ha sede nella città brasiliana di Atibaia, dove da anni si impegna a promuovere l’accesso alle varie forme teatrali, portandole all’interno delle comunità e dei quartieri con realtà a rischio. La compagnia conosciuta a livello internazionale inzia il suo tour dall’Italia, poi sarà in Francia, Svizzera a Slovenia. In programma a Feltre c’è lo spettacolo di burattini Tiringuito, Luisa e la Morte. E’ la storia del furbo servo Tiringuito, che cerca di sfuggire alla Morte. Adatto a bambini e famiglie, offre una lettura nuova dei canovacci tradizionali della Commedia dell’Arte, combinando la struttura delle Guarattelle napoletane con i Mamulengos brasiliani.

Si esibirà sabato anche Enrico Moro della Compagnia Teatro Moro. L’artista si è avvicinato al teatro nel 1997 e si dedica all’arte di strada dal 2009. Oltre all’esperienza nell’ambito del teatro, è formato in scrittura teatrale, arti circensi, magia, mimo, danza classica,e uso della voce. A Feltre presenta uno spettacolo di musica e sapone che incantarà grandi e bambini: Belle Bolle. Con questa performance ha partecipato a svariati festival ed era anche nel programma ufficiale del Carnevale di Venezia 2013.

Gli spettacoli si terranno in Via XXXI Ottobre alle 16:00, in Largo Castaldi alle 17:00 e in Piazzetta Trento e Trieste alle 18:00. Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito Visit Feltre.

SABATO 29 Luglio alle 18:00, Teatro de la Sena: PRESENTAZIONE DEL PALIO DI FELTRE

Sabato 29 luglio alle 18:00, presso il Teatro de la Sena si terrà la presentazione della 39^ edizione del Palio di Feltre. Successivamente saranno inaugurate le due mostre legate alla manifestazione.

Alle ore 19.00, in Galleria Via Claudia Augusta, ci sarà l’inaugurazione della mostra del pittore del drappo, quest’anno realizzato da Gianni Trevisan, importante pittore e incisore veneziano. Le sue opere, principalmente ispirate al paesaggio veneto, sono state esposte in tutta Italia. Numerosi sono anche i premi e i riconoscimenti che questo artista ha ottenuto sia in Italia che all’estero.

Alle ore 19.45, al Fondaco delle Biade, ci sarà l’inaugurazione della mostra di fotografie storiche del Palio tratte dall’archivio di Giovanni Frescura. Questa esposizione vuole essere un omaggio al fotografo feltrino, venuto a mancare a gennaio di quest’anno, e al suo legame con il Palio.

Gli orari di apertura delle due mostre saranno indicati sul sito Visit Feltre. L’evento si concluderà in Piazza Maggiore alle ore 20.30 con l’esibizione di Musici e Sbandieratori.

SABATO 29 Luglio alle 21:00, chiesa di San Giacomo: CONCERTO FINALE DEL LABORATORIO DI MUSICA BAROCCA PER CANTANTI E STRUMENTISTI

Sabato 29 luglio alle ore 21.00 nella chiesa di San Giacomo si terrà il Concerto finale del Laboratorio di musica barocca per cantanti e strumentisti, con “Historia di Jephte“, oratorio a sei voci e basso continuo di G. Carissimi, eseguito dall’Ensemble vocale dei partecipanti all’Accademia con Raphaël Bortolotti, maestro del coro e Deniel Perer, organo e direzione. Saranno eseguiti inoltre mottetti e altre musiche di Scarlatti e Monteverdi. I posti sono limitati, pertanto è necessaria la prenotazione c/o Ufficio Musei e Portineria Galleria Galleria Rizzarda: tel. 0439/885242 – 234, museo@comune.feltre.bl.it

MOSTRE E PALAZZI VISITABILI IN CENTRO STORICO

La Galleria d’arte moderna «Carlo Rizzarda» e il Museo civico saranno visitabili con l’orario 9:30 – 13:00 e 14:00 – 18:00. Alla Galleria d’arte moderna «Carlo Rizzarda» sarà possibile visitare la mostra “Opere surrealiste nelle collezioni della Galleria Rizzarda”.

A Palazzo Guarnieri si tiene la mostra “Il genio e l’ingegno – modelli di macchine di Leonardo da guardare e provare”. Gli orari della mostra sono indicati sul sito Visit Feltre.

Grazie all’iniziativa Chiese e Palazzi aperti, le chiese e i palazzi di pregio artistico e architettonico della città saranno visitabili gratuitamente domenica dalle 16:00 alle 19:00. L’elenco dei luoghi interessati dall’iniziativa è disponibile sul sito Visit Feltre. Sarà inoltre possibile visitare il Teatro de la Sena con ingresso ad 1 euro. L’orario d’apertura è sabato e domenica, dalle 10:30 alle 12:30 il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00.