Austria: Van der Bellen rieletto al primo turno

Il presidente uscente riconfermato

Vienna (Austria) – Il professore 78enne, esponente dei Verdi, rimarrà per altri sei anni alla Hofburg: ha ottenuto il 56,2% dei consensi. Il candidato dell’ultradestra Fpoe Walter Rosenkranz si è fermato al 17,9%. Dominik Wlazny della Bierpartei, il partito della birra, si è piazzato a sorpresa al terzo posto.

“Le elezioni sono un giorno di festa per la democrazia”, ha commentato un Van der Bellen visibilmente soddisfatto dopo il voto. Il presidente ha poi confessato di aver temuto che tanti non sarebbero andati al voto, “perché tanto Van der Bellen sarà rieletto. Ma ogni tornata elettorale va presa sul serio, ancora di più questa in un clima di grandi preoccupazioni”, ha aggiunto.

Nelle precedenti elezioni, quelle di sei anni fa, Norbert Hofer – il collega di partito di Rosenkranz – era in testa dopo il primo turno con il 35%, ma le presidenziali del 2016 furono molto diverse. I popolari Oevp e i socialdemocratici Spoe presentarono infatti propri candidati, mentre questa volta hanno spianato la strada a Van der Bellen rinunciando a farlo.

Quella appena conclusa è stata per certi versi una “non campagna elettorale”. Il presidente in carica ha infatti declinato gli inviti per i duelli televisivi, limitandosi a qualche apparizione elettorale in piazza: