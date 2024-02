Attentati Bruxelles, perquisizioni anche a NordEst

Posted on

Allerta sul Livenza – Preoccupa in queste ore il livello del fiume Livenza nel Trevigiano. Il corso d’acqua già a 6,50 metri oltre il livello di normalità, cresce alla velocità di 10-12 centimetri l’ora e non sono possibili previsioni per le prossime ore. Il Genio civile ha escluso la possibilità di demolire artificialmente un argine per […]