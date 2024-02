In Alto Adige maggioranza provinciale in bilico: Leiter Reber lascia Freiheitlichen

Kompatscher: “Abbiamo un mandato degli elettori”. La maggioranza scende così ad appena 18 su 35 consiglieri

Bolzano – Il consigliere provinciale Andreas Leiter Reber lascia la coalizione, come anche il suo partito, i Freiheitlichen. La maggioranza scende così ad appena 18 su 35 voti. “Oltre al lavoro programmatico della giunta, una coalizione è anche corresponsabile della politica democratica e del funzionamento della maggioranza di governo, che avevo chiaramente richiesto internamente e pubblicamente. Con mio rammarico, la nuova coalizione ha danneggiato più volte la reputazione delle istituzioni e della politica, sia internamente che esternamente, in un lasso di tempo molto breve, motivo per cui non voglio e non posso più far parte di questa coalizione di governo”, ha dichiarato il consigliere.

Leiter Reber giustifica la sua scelta con lo stallo nella formazione della giunta regionale, per la quale per il momento sono stati individuati solo uomini. “La decisione di lasciare la coalizione non è facile per me, perché significa anche lasciare il gruppo consiliare e il partito, e in futuro mi troverò in parlamento come deputato libero e parte dell’opposizione”, ribadisce. “Con 18 membri, la maggioranza è ancora in piedi. Spero che tutti i partiti e i membri dei gruppi consigliari coinvolti si rendano conto che non è possibile lavorare e governare in modo responsabile senza discussioni e dibattiti aperti, posizioni affidabili e una preparazione seria e puntuale delle riunioni. Non me ne vado con risentimento e mi scuso con tutti coloro che potrebbero essere delusi da questo passo.

Continuerò a lavorare in modo costruttivo sulle questioni e cercherò di realizzare in qualche modo i miei valori”, conclude Reber. Il segretario della Svp Philipp Achammer e il governatore altoatesino Arno Kompatscher in una nota “prendono atto con rammarico” dell’uscita di Andreas Leiter Reber dalla maggioranza. “È necessario innanzitutto un chiarimento da parte dei Freiheitlichen, che ha firmato un accordo di coalizione. In ogni caso, il comitato di coalizione deve essere convocato immediatamente per garantire il proseguimento dei lavori”, così Achammer e Kompatscher in una nota congiunta. Per i Freiheitlichen lo strappo di Leiter Reber “è del tutto inaspettato e non è in alcun modo comprensibili”. “Non lo sono nemmeno le argomentazioni per giustificare questa decisione”, prosegue la nota. L’ormai ex partito chiede le dimissioni di Leiter Reber e l’uscita dal Consiglio provinciale.