Marmolada, in cammino nel secondo anniversario della tragedia (VIDEO)

Giugno 2024 è stato molto più piovoso della media e con temperature leggermente superiori alla media storica; è stato infatti caratterizzato da precipitazioni frequenti ed abbondanti ma ovunque inferiori ai massimi presenti in archivio. Lo conferma l’analisi mensile di Meteotrentino

NordEst – “La tragedia della Marmolada è riuscita a portare in modo crudo e violento all’attenzione della società civile e al mondo dell’alpinismo la realtà e gli effetti del cambiamento climatico anche alle alte quote. Il crollo ha costretto tutti ad un cambio di paradigma nell’approccio alla montagna, riscoprendone rischi, pericoli, limiti, ma anche valori dimostrati dalla gente di montagna, dai professionisti della montagna che in modo silenzioso e partecipe si sono caricati sulle spalle questa tragedia aiutando le famiglie a portarne il grande peso in tutta la lunga fase dei soccorsi”, lo dichiara in una nota il presidente della Sat Cristian Ferrari a due anni dalla tragedia della Marmolada, il cui anniversario ricorre il 3 luglio, e in cui persero la vita undici persone.

Solo il pomeriggio prima Ferrari come presidente della Commissione Glaciologica della Sat si trovava sul ghiacciaio con alcuni colleghi e con membri del Soccorso alpino per alcune attività di comunicazione e di sensibilizzazione. In quell’occasione, come nelle settimane precedenti, si era rilevato come la ridotta precipitazione nevosa invernale e le alte temperature già dalla primavera avevano praticamente già fatto sparire tutta la copertura nevosa dalla Marmolada e da molti altri ghiacciai del Trentino, ma nulla lasciava presagire quello che sarebbe successo 24 ore dopo.

Un evento drammatico

A due anni dal distacco del seracco di Punta Rocca in Marmolada, che provocò undici vittime e sette feriti, la ‘cicatrice’ sul ghiacciaio è ben visibile, nonostante la neve ancora presente. Alle 13.43 del 3 luglio 2022 precipitarono a valle circa 63.300 metri cubi di materiale ad una velocità di 50-80 metri al secondo, portando con sé roccia e detriti per circa 2,2 chilometri. Un fenomeno devastante. Ad occuparsi del monitoraggio costante dell’area è la Provincia autonoma di Trento, che opera con radar e droni anche in collaborazione con Università e Cnr.

“Il ricordo di un evento così imprevedibile, che ha colpito non solo le famiglie direttamente coinvolte, ma l’intera provincia e il Paese, è vivo e forte nella nostra mente” sono le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che desidera “riconoscere e onorare il coraggio e la dedizione degli operatori della protezione civile, che senza esitazione hanno messo a rischio le loro vite per soccorrere i feriti e recuperare resti e reperti in quota. Il loro impegno e la loro professionalità sono stati fondamentali, dimostrando una volta di più la grande sinergia tra le diverse strutture operative che hanno lavorato fianco a fianco per affrontare l’emergenza. La nostra solidarietà rimane forte con le famiglie delle vittime e con tutti coloro che hanno sofferto a causa di questo evento. Ricordiamo con rispetto e gratitudine, e continuiamo a lavorare insieme per rafforzare la nostra resilienza di fronte a eventi naturali, per proteggere le nostre comunità e preservare la memoria di chi non c’è più”.

In breve

Un giugno piovoso

