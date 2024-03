Treni, sciopero il 23 e 24 marzo 2024. Disagi domenica fino al Brennero per ordigno

Posted on

Operazione Gdf Treviso in Veneto, Lombardia e Toscana NordEst – Fatture per operazioni inesistenti per un totale di oltre 3 milioni di euro, IVA evasa per oltre mezzo milione, un imprenditore cinese arrestato, 41 indagati, disposto il sequestro preventivo di beni e somme di denaro per oltre 1,2 milioni di euro, è il risultato di un’operazione […]