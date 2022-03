E’ successo giovedì in via Cappuccini a Bolzano

Bolzano – Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta giovedì sera in via Cappuccini per una lite scoppiata per futili motivi, ovvero un parcheggio.

Durante l’intervento un militare è stato lievemente ferito e dalla sua arma di servizio sarebbe partito un colpo che ha colpito uno dei contendenti, il cuoco di un vicino locale, alla gamba. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Bolzano in condizioni non gravi.