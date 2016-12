Assemblea di zona Acli Primiero Vanoi Mis, mercoledì 14 dicembre alle 18.30 a Siror con il presidente provinciale Luca Oliver

Torna a Primiero il presidente delle Acli trentine, Luca Oliver, mercoled’ 14 dicembre alle 18.30 al Centro civico di Siror, in occasione dell’assemblea di zona. Si parlerà anche di Riforma dello Statuto con il membro della Consulta, Fabio Pizzi

Siror (Trento) - Si parlerà di riforma dello Statuto ma anche di donne e di impegno per il territorio in occasione dell’assemblea delle Acli di zona, che si terrà mercoledì pomeriggio alle 18.30 al centro civico di Siror, nel Primiero.

Saranno presenti il presidente delle Acli trentine, Luca Oliver e Fabio Pizzi, membro della Consulta provinciale per la riforma dello statuto di autonomia. Donatella Lucian, relazionerà invece sull’attività del coordinamento donne provinciale.

Non mancheranno gli interventi dei rappresentanti locali, il presidente di zona, Ugo Bettega e della vice presidente Delia Scalet. Le Acli di Primiero sono da sempre le più radicate sul territorio trentino in termini di iscritti per numero di abitanti.