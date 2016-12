57 kg di cocaina su Autobrennero

Operazione della polizia stradale al casello di Vipiteno

Bolzano - La Polizia Stradale ha sequestrato 57 chilogrammi di cocaina pura alla barriera autostradale di Vipiteno durante controlli per contrastare l’immigrazione clandestina. Lo stupefacente si trovava su un multivan con targa tedesca, sul quale viaggiavano due insospettabili coniugi di Fondi (LT), entrambi cittadini italiani, l’uomo, C.G. 52enne nativo di Savona e la donna 45enne, D.C, residente a Fondi.

Da subito risultavano delle incongruenze nei documenti del veicolo. Inoltre la condotta dei due italiani da subito appariva sospetta, giacché l’uomo nel corso dei controlli su strada appariva agli occhi degli agenti di polizia irrequieto e ansioso di proseguire il viaggio senza giustificare l’urgenza.

Gli uomini della Polizia Stradale hanno scoperto sul navigatore un tracciato diverso da quello indicato dal conducente. Durante un controllo approfondito in caserma a Vipiteno è stato trovata la cocaina in un vano nascosto la cocaina suddivisa in 51 panetti.