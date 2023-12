Primiero piange la scomparsa di Antonio Taufer, il sindaco Depaoli: “Grande vuoto”, Broch Allevatori: “Pioniere del settore”

Sui social, ma anche tra i molti colleghi e amici, si moltiplicano in queste ore i ricordi di Antonio Taufer, scomparso mercoledì sera dopo una caduta nella stalla di famiglia. L’ultimo saluto a Siror, lunedì 11 dicembre alle 14.30

Primiero (Trento) – Antonio Taufer, 78 anni, è stato sindaco di Siror tra il 1990 e il 1995, oltre che allevatore lungimirante, vicino ai giovani e alla sua comunità. Lascia un grande vuoto come sottolineano in molti in queste ore. “La prima cosa che ho pensato – ricorda il l sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli – è stata l’attaccamento alla sua famiglia ed al suo paese. La famiglia perde un marito ed un padre, ed è davvero una grande perdita per quello che Toni era, faceva e rappresentava. Per questo voglio esprimere ad Antonietta, Sergio ed Adriana la sincera vicinanza di tutta la comunità in questo momento di tristezza, improvviso ed inspiegabile. La comunità di Siror e quella di Primiero – continua Depaoli – perdono una persona per bene, buona, sincera ed altruista, di quelle con i veri valori, direi quelli di una volta, nel cuore e nella testa. Tutte le volte che lo incrociavo ci si fermava a fare due chiacchiere, e sempre ne uscivo più ricco: non ha mai perso la passione per la politica e l’amministrazione, che lo portarono a fare il Sindaco di Siror; era sempre informato su tutto ed era facile capirsi al volo. Persona dallo spirito arguto alla quale non avevi bisogno di spiegare niente perché aveva già capito tutto appena iniziavi a parlargli. Custodirò gelosamente – conclude il sindaco – i suoi consigli e le sue pacche sulla spalla, ma il vuoto che lascia è davvero grande ed incolmabile. Ciao Toni”.

Il dolore degli Allevatori

“Il mio ricordo di Antonio Taufer, per tutti “El Toni” è estremamente positivo – aggiunge Giacomo Broch (presidente degli Allevatori trentini e di zona) – un uomo che ha sempre creduto e dato tutto per la zootecnia. E’ certamente uno dei pionieri locali del settore, perché è stato un allevatore da sempre, credendo nello sviluppo, puntando con determinazione anche alla creazione del caseificio di Primiero. Negli anni ‘80 – io ero piccolo, continua Broch – quando mio padre era presidente e Toni era uno dei grandi collaboratori che ha puntato sul futuro della cooperazione locale. Un uomo di grande lungimiranza sicuramente. Se oggi la zootecnia di qualità esiste a Primiero, è grazie a persone come Antonio Taufer che hanno sempre creduto e investito tempo e risorse in questo nostro mondo. Oltre alla carica di consigliere del caseificio, è stato fondamentale per tutti il suo impegno da sindaco di Siror. Un allevatore molto aperto. Non solo al lavoro di qualità, ma anche alla grande cura degl animali, alla pulizia del territorio (prati come giardini!). E’ stato inoltre un personaggio sempre vicino ai giovani, ai quali ha sicuramente trasmesso tanto della sua passione. Ci mancherà.”