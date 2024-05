Levico, dodici famiglie isolate per una frana. Incendio a Pergine: fulmine colpisce abitazione

Dodici famiglie residenti in due agglomerati di case in località Valdrana nel comune di Levico Terme sono isolate, a causa di una frana che potrebbe arrivare ad interessare la strada di accesso. Incendio anche a Pergine a causa di un fulmine: in fiamme sottotetto e primo piano

Trento – Lo comunica il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia, al termine di un sopralluogo compiuto nel pomeriggio da Vigili del fuoco volontari, Servizio geologico e Comune di Levico lungo il canale del distacco – lungo circa 200 metri – che ha smosso anche dei grossi massi (uno dei quali raggiunge i 100 metri cubi). Fortunatamente le abitazioni non sono minacciate da possibili nuovi crolli.

I tecnici provinciali ritengono necessario compiere un disgaggio dei blocchi e realizzare quindi un vallotomo al limite tra il bosco ed i campi, a monte della strada di accesso all’edificio nell’area compresa tra Selva e Campiello. Il sindaco ha proposto ai residenti di trasferirsi temporaneamente in alcuni alloggi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale o, in alternativa, di rimanere nelle loro case con la possibilità di spostarsi solo a piedi lungo i sentieri non sottesi alla possibile area interessata da eventuali evoluzioni del fenomeno.

Incendio a Pergine

L’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di giovedì in Alta Valsugana è stato causato, con tutta probabilità, da un fulmine. L’allarme è scattato poco dopo le 17 con l’intervento dei volontari di Pergine supportati dal corpo di Fornace. Non si segnalano feriti o evacuati visto che al momento l’appartamento era vuoto.