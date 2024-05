Giro d’Italia, che spettacolo a Fiera di Primiero: al via anche Fugatti. A Padova vince Merlier (VIDEO)

NordEst – Va al belga Tim Merlier della Soudal Quick-Step la vittoria della 18ª tappa del Giro d’Italia 2024. Alle sue spalle, la maglia ciclamino Jonathan Milan, beffato per aver perso la ruota del suo treno in volata. In tarda mattinata il via da Fiera di Primiero con gli amministratori locali e il governatore trentino, Maurizio Fugatti che ha immortalato ogni momento sui suoi social.

⚡ The chance for the sprinters to finally fight for the stage today, and fight they did, as the streets of Padua were the terrain of a nail-biting battle between the two fastest riders of the race

🔻 A frantic finish on a very wide road, and two very powerful comebacks, between the two fastest men of this #GirodItalia

💜 Results of the IS in Martellago:

💜 Results of the IS in Valdobbiadene:

🔥 So far, we're seeing a lot of attacks, but no breakaway yet.

🌧️ The riders are doing their best to reach Padova as soon as possible to avoid the rain #GirodItalia pic.twitter.com/XkD5UTlXqK

