Giro d’Italia: 17ª tappa tra le Dolomiti e il Lagorai: Sella, Rolle, Gobbera e Brocon

Tappa dolomitica, è la nuova Cima Coppi: 159 km in totale con arrivo in salita

Passo Brocon (Trento) – Il Giro arriva in Trentino con la 17esima tappa, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden-Passo Brocon, km 159, sesto e ultimo arrivo in salita: 5 stelle di difficoltà. Ritrovo in piazza Nives dalle 11.05, partenza alle 12.25. Dopo la cancellazione dell’Umbrail Pass, il Passo Sella, a quota 2244 metri, è la nuova Cima Coppi.

I corridori scaleranno per due volte il Passo Brocon: la prima dal versante nord (15,4 km, pendenza media 5,6%, punte del 12%), poi all’arrivo (11,8 km, pendenza media 6,6%, punte del 13%). Abbuoni 3’’, 2’’ e 1’’ al traguardo. Intergiro; 10’’, 6’’ e 4’’ all’arrivo.

DOVE VEDERLA IN TV

Diretta tv RaiSport dalle 11.35, Eurosport dalle 12.15, Rai2 dalle 14. Live integrale su Gazzetta.it

LA CLASSIFICA GENERALE

1) Tadej Pogacar (UAD) in 59h01’09”

2) Daniel Felipe Martinez (BOH) +7’18”

3) Geraint Thomas (IGD) +7’40”

4) Ben O’Connor (DAT) +8’42”

5) Antonio Tiberi (TBV) +10’09”

6) Thymen Arensman (IGD) +10’33”

7) Romain Bardet (DFP) +12’18”

8) Filippo Zana (JAY) +12’43”

9) Einer Rubio (MOV) +13’09”

10) Jan Hirt (SOQ) +14’07”