Nordest - Il premier Matteo Renzi nella sua prima dichiarazione pubblica poco dopo la mezzanotte ha inviato le sue: “Congratulazioni al No con oneri e onori. W l’Italia che decide e crede nella politica. Fare politica per qualcosa è più difficile – ha detto -, ma più bello. Si fa politica per i propri figli. Arriverà un giorno in cui si tornerà a festeggiare la vittoria.

Io ho perso e nella politica non perde mai nessuno – ha rimarcato Renzi – io sono diverso, ho perso ma con il nodo in gola. Non sono riuscito a portarvi alla vittoria. Ho veramente fatto tutto quello che si poteva fare. Credo nella democrazia e per questo quando uno perde non fa finta nulla. Domani rassegno le mie dimissioni”.

L’affluenza finale a NordEst

dati provvisori

Affluenza in Veneto 76,66%

Affluenza in Trentino Alto Adige 72,22%

Affluenza in Friuli Venezia Giulia 72,50%

I risultati a NordEst