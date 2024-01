Vandali in azione nella notte in centro a Feltre: abbattuto l’albero di Natale in Piazza Maggiore. Sindaco Fusaro: “Inqualificabile”

Indagini in corso per risalire agli autori del gesto

Feltre (Belluno) – “Non ci sono parole per definire quanto accaduto nella notte in Piazza maggiore ai danni, tra l’altro, di un simbolo del Natale a cui tutta la comunità feltrina è particolarmente legata.” Queste le prime parole del sindaco di Feltre, Viviana Fusaro, avuta notizia dell’inqualificabile gesto compiuto da alcuni soggetti che verso la mezzanotte, hanno abbattuto l’albero di Natale di Piazza Maggiore, segando il tronco alla base e facendo cadere rovinosamente la pianta, ancora addobbata con le luminarie natalizie, sulla piazza.

Persone riprese dalle telecamere

“Le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza cittadina hanno rilevato la presenza di alcune persone che si sono mosse in maniera organizzata e con l’ausilio di una motosega, probabilmente elettrica, hanno tagliato di netto l’albero poco sopra l’innesto del tronco sul basamento di cemento”, aggiunge il sindaco.

“Non è evidentemente una bravata ascrivibile a qualche ragazzino, ma un qualcosa di ben più grave; la Polizia Locale è già in contatto con il comando della stazione dei Carabinieri di Feltre a cui è stata sporta denuncia. Mi auguro – conclude il sindaco – che sia possibile risalire agli autori del gesto, affinché vengano puniti, sia per l’atto vandalico inqualificabile, che per il danno – anche economico – arrecato alla collettività”.