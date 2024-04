Dolomiti, ecco due perturbazioni “guasta primavera”: primo maggio con nuvole e pioggia

Meteotrentino segnala tempo stabile e in prevalenza soleggiato fino a martedì. Mercoledì al mattino irregolarmente nuvoloso e solo a tratti soleggiato; nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni. Giovedì molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse perlopiù moderate. Venerdì irregolarmente nuvoloso

NordEst – La settimana appena iniziata non sarà tranquilla dal punto di vista meteo. Questa fase della primavera sarà infatti guastata da nuove perturbazioni destinate a portare tanta pioggia su buona parte dell’Italia. Nel corso della giornata di lunedì un campo di alta pressione di origine sub-tropicale riuscirà a garantire il sole un po’ ovunque e soprattutto temperature ben oltre le medie: a titolo di esempio, su Sicilia e Sardegna si potranno sfiorare i 28-30°C durante le ore pomeridiane, così come in Toscana. Si tratterà però di una tregua dal maltempo fa presente iLMeteo.it. Un profondo ciclone atlantico posizionato tra Isole britanniche e Penisola iberica invierà un primo fronte temporalesco che farà peggiorare il tempo già dal pomeriggio/sera di domani, martedì 30 aprile a partire dal Nord-ovest e dalle due isole maggiori.

Meteo 1 maggio

La fase più intensa è prevista in concomitanza con il primo maggio. La Festa dei Lavoratori vedrà dunque un elevato rischio temporalesco, soprattutto al Centro-Nord e, a causa dei forti contrasti tra masse d’aria diverse, i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi e grandinigeni.

Tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio un secondo impulso instabile darà il via a una nuova fase fortemente perturbata con frequenti occasioni per temporali. Secondo gli ultimi aggiornamenti saranno ancora una volta a maggiore rischio le regioni del Centro-Nord e parte del versante tirrenico meridionale. Prosegue dunque il trend meteo climatico di questa primavera in cui si stanno susseguendo ondate di caldo fuori stagione a fasi invece marcatamente instabili e temporalesche; al momento, infatti, manca una figura atmosferica stabile, in grado di dominare sul bacino del Mediterraneo.

Le previsioni di Arpav Dolomiti

martedì 30. Cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo occasionali modesti addensamenti nel pomeriggio.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Valori pressochè stazionari ad alta quota, per il resto in aumento soprattutto le minime; in libera atmosfera, minime e massime sulle Prealpi 10/13 °C a 1500 m e 6/8 °C a 2000 m, sulle Dolomiti 5/9 °C a 2000 m e -1/0 °C a 3000 m. Venti. In quota moderati dai quadranti sud-orientali, nelle valli deboli con direzione variabile, indicativamente 15-20 km/h a 2000 m e 25-40 km/h a 3000 m.

mercoledì 1. Cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, con spazi di sereno più significativi nelle prime ore e copertura più estesa verso fine giornata.

Precipitazioni. Probabili fenomeni sparsi a partire dalle ore centrali, generalmente modesti a parte alcuni possibili rovesci, od occasionali temporali sulle zone prealpine; limite delle nevicate dapprima dell’ordine dei 2500 m, poi in abbassamento fino a 2000-2300 m.

Temperature. Prevale una diminuzione, con minime raggiunte nelle ultime ore in montagna; in libera atmosfera, minime e massime sulle Prealpi 7/9 °C a 1500 m e 3/6 °C a 2000 m, sulle Dolomiti 3/6 °C a 2000 m e -3/0 °C a 3000 m.

Venti. In quota da sud-est, moderati sulle Dolomiti e da moderati a tesi sulle Prealpi, nelle valli deboli con direzione variabile salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti meridionali; indicativamente, 15-30 km/h a 2000 m e 20-40 km/h a 3000 m.

Tendenza

giovedì 2. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, specie sulle Prealpi ove sono attese con più insistenza delle precipitazioni, spesso estese ed anche a carattere di rovescio o locale temporale; limite delle nevicate in abbassamento fino a 1800-2200 m, od occasionalmente a quote un po’ inferiori; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti a nord-est e diminuzioni a sud-ovest, per le massime diminuzioni più accentuate sulle zone prealpine.

venerdì 3. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, ma con possibili parziali schiarite; probabili locali rovesci, per il resto fasi di precipitazioni sparse e generalmente modeste; limite delle nevicate dell’ordine dei 2000 m; temperature minime in contenuto calo, massime in leggero aumento soprattutto sulle zone prealpine.