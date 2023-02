Appm ricerca animatore/animatrice per Centro aggregazione a Primiero. Nuovi bandi di assunzione anche al Parco

Ecco le ultime opportunità lavorative in valle

Primiero (Trento) – Il Centro di Aggregazione Territoriale Officina Giovani, con sede in Via Guadagnini 19 a Primiero San Martino di Castrozza, ricerca un animatore o un’animatrice da integrare nello staff educativo! Il Centro di Aggregazione Territoriale accoglie giovani dagli 11 ai 30 anni e organizza attività, laboratori, progetti in ambito artistico, culturale, ricreativo, di sostenibilità ambientale, cittadinanza attiva e intergenerazionale, avvicinamento al volontariato e al mondo del lavoro, in collaborazione con il territorio. Offre inoltre uno spazio aggregativo per trascorrere il proprio tempo libero, studiare, essere accolti, ascoltati e sostenuti nel proprio percorso di crescita.

I requisiti per potersi candidare sono: il possesso del diploma di scuola media superiore con una esperienza lavorativa nell’ambito di almeno 12 mesi; il possesso di diploma di scuola media superiore con un’esperienza di servizio civile o di cooperazione internazionale nell’animazione; il possesso di un diploma di scuola di specializzazione o un percorso formativo di almeno 60 ore nell’ambito dell’animazione territoriale. Il contratto prevede un inquadramento, secondo Contratto Collettivo APPM ONLUS, da animatore per un part time di 21 ore settimanali, da svolgersi in orario pomeridiano. Se interessato/a e in possesso dei requisiti si prega di inviare cv a officinagiovani@appm.it . L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006).

I nuovi bandi del Parco

L’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino ha pubblicato due nuovi bandi di assunzione. Un bando è relativo all’assunzione di Addetti ai Centri Visita e alle Attività di Educazione Ambientale a tempo determinato. L’altro all’assunzione di Addetti ai monitoraggi e supporto all’attività scientifica a tempo determinato. Per entrambi la scadenza per la presentazione delle domande è alle ore 16 del 13 febbraio 2023. Altre informazioni sul sito del Parco.