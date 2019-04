A Pinzolo Salvini ufficializza i candidati della Lega per le politiche: Loss e Sutto. Sei in corsa per due posti

Connect on Linked in

Continua nel frattempo il botta e risposta nazionale tra Di Maio e Salvini

Pinzolo (Trento) – Conferenza stampa a Pinzolo, con il vice premier Matteo Salvini, per presentare i candidati Martina Loss e Mauro Sutto, per i collegi di Trento e della Valsugana per le elezioni suppletive nazionali. Aperta ufficialmente anche la campagna elettorale della Lega per le elezioni europee del prossimo 26 maggio.

Sei candidati per due posti alla Camera

Si voterà sempre il 26 maggio in Trentino, per sostituire i parlamentari dimissionari – dopo le elezioni provinciali – Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli, il presidente della provincia e l’assessora hanno scelto infatti Piazza Dante.

A Trento, la sfida sarà tra Martina Loss per la Lega Nord, Fratelli d’Italia e Forza Italia, Giulia Merlo per Alleanza Democratica Autonomista con PD, Futura, Leu, Unione per il Trenitno, Verdi e Socialisti, mentre il terzo candidato sarà Lorenzo Leoni dei Cinquestelle.

In Valsugana invece, scendono in campo Mauro Sutto per il centrodestra, Cristina Donei per Alleanza democratica Autonomista e Rosa Rizzi per i Cinquestelle.

