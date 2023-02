Bypass ferroviario Trento: Webuild capofila, opera da 934 milioni di euro

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha aggiudicato i lavori per la progettazione esecutiva e la realizzazione della Circonvallazione Ferroviaria di Trento al consorzio di imprese composto da Webuild (capofila del raggruppamento), Ghella, Collini Lavori e Seli Overseas. Aggiudicazione dei lavori per la circonvallazione ferroviaria di Trento, la soddisfazione del presidente Fugatti

Trento – L’avvio dei lavori è previsto per l’autunno del 2023, ma nel frattempo potranno essere eseguite le cosiddette “opere anticipate” per preparare l’ingresso delle frese nella collina di Trento. Tra marzo e giugno dovranno quindi essere liberate le aree di via Brennero (a nord) e di Mattarello (a sud). Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori nel 2026.

La gara – precisa una nota – ha un valore di oltre 934 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr. Il progetto è finalizzato a incentivare lo shift modale su ferro del trasporto merci, anche in vista della crescita dei flussi nei prossimi anni con l’attivazione del Tunnel Ferroviario del Brennero. L’opera, inserita nel corridoio europeo Scandinavo-mediterraneo, è infatti uno dei lotti prioritari del potenziamento della linea ferroviaria Verona – Fortezza, accesso sud al predetto tunnel del Brennero.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 13 chilometri, di cui circa 11 in galleria a doppia canna. La nuova infrastruttura avrà origine dalla linea ferroviaria esistente Verona – Brennero, all’altezza di Roncafort e si ricollegherà a sud in zona Acquaviva. La fase realizzativa sarà accompagnata dall’Osservatorio ambientale istituito da Provincia Autonoma e Comune di Trento. Per la realizzazione dell’opera è stata nominata la Commissaria Straordinaria Paola Firmi, Vice Direttrice Generale Sviluppo e Standard di RFI.

In breve

