Dolomiti, Simone Turra, Opere ed Emozioni 2023: Scarica la Guida e il Catalogo della Mostra diffusa nel Primiero Vanoi

Primiero/Vanoi (Trento) – C’è dell’Arte a Primiero! ha l’obiettivo di valorizzare e far conoscere di anno in anno le opere degli artisti che lavorano in un ambiente montano, lontano dai grandi circuiti cittadini, ma che si inseriscono perfettamente nell’ambito dell’arte contemporanea.

L’artista scelto per dare il via alla prima edizione della manifestazione è Simone Turra , scultore locale con trent’anni di lavoro alle spalle: piazze, palazzi, giardini, chiese e prati ospitano, per la maggior parte all’aperto, trentasei opere in legno, marmo, bronzo, terracotta, calcestruzzo e porfido, che l’artista ha realizzato nell’arco della sua carriera. La Mostra sarà visitabile fino al 15 ottobre 2023.

