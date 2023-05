Belluno, trovate impronte di orso nel Cansiglio. A Trento imbrattata e ripulita fontana del Nettuno

A trovare le impronte, in località casera Pallantina nel Bosco del Cansiglio (Belluno), un volontario che accompagna la Forestale per il censimento dei lupi. Claudio Groff lancia l’allarme: entro due anni potrebbero arrivare a 30 gli orsi pericolosi nel Nordest. Ne ha parlato il coordinatore del Servizio faunistico alla Provincia autonoma di Trento in Friuli nel corso di un convegno nazionale promosso sui grandi carnivori dal Club alpino italiano

NordEst – Secondo gli esperti della Forestale l’animale, di taglia media, non sarebbe stanziale, ma in transito. Già lo scorso anno il suo passaggio era stato rilevato, anche a vista. La località dove sono state notate le impronte, non lontana dal confine con il Friuli Venezia Giulia, è lungo una serie di sentieri, ampiamente frequentati dagli escursionisti, e poco distanti da stalle, vivai e, più a valle, da abitazioni in località Col Indes nel comune di Tambre nella conca dell’Alpago.

A Trento fontana imbrattata per protesta

Nella notte nella fontana del nettuno in pieno centro, è stato gettato del colorante rosso. Un blitz rivendicato sui social dal gruppo ‘Centopercentoanimalisti’ con relativo video diffuso in rete, in segno di protesta contro le decisioni della giunta guidata dal presidente Maurizio Fugatti in merito alla gestione degli orsi e alle recenti ordinanze di abbattimento di due esemplari. L’atto dimostrativo è giunto all’indomani sia del ritrovamento della carcassa dell’orso M62 tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino che della manifestazione a Sabbionara di Ala, paese del Trentino meridionale dove vive Fugatti. “La fontana è già pulita e non presenta danni – ha detto l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Trento Roberto Stanchina – questo gesto contro il patrimonio di tutti va condannato”.