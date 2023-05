Festa della mamma con gli “Amici dell’Africa”: in piazza domenica 14 maggio con “Una rosa per due”

Torna anche quest’anno la raccolta fondi dell’Associazione “Amici dell’Africa di Primiero”, in occasione della festa della mamma, proponendo l’iniziativa “Una Rosa per Due”

Primiero/Vanoi (Trento) – Si tratta di una raccolta fondi a sostegno dei vari progetti che si stanno portando avanti in terra Africana. Un appuntamento che serve anche per tracciare l’attività dell’associazione che opera ormai da anni, in aiuto di molte realtà, come ci hanno spiegato Vigilio Dalla Sega e Mirella Zugliani, rappresentanti dell’associazione di volontariato.

I progetti attivi in Africa

In Costa d’Avorio, da tempo, in collaborazione con Padre Dino Faciotti, missionario Stimmatino, l’Associazione è impegnata in un intervento di ristrutturazione ed ampliamento del dispensario di Attiguei dipartimento di Agboville. La struttura è l’unico centro di assistenza medica nel raggio di molti chilometri e copre un bacino di oltre 15.000 abitanti. Il progetto ha portato alla realizzazione di due ampliamenti dove ospitare sala parto e locali per la degenza postparto, e nuovi ambulatori. Nel gennaio 2023 alcuni volontari dell’Associazione sono stati ad Attiguei per completare i lavori del secondo lotto dove sono stati realizzati un ambulatorio, sala d’attesa e la sala medicazione. Nel 2021 è stata finanziata la realizzazione di un edificio da adibire ad abitazione per l’ostetrica che lavora nel dispensario; la casa è stata realizzata nelle adiacenze del dispensario in modo tale che l’ostetrica sia rapidamente raggiungibile in caso di emergenze. La riqualificazione della struttura ha fatto sì che lo Stato, oltre all’ostetrica, abbia destinato al dispensario anche un medico in modo permanente. Il lavoro non è finito, si sta progettando la realizzazione di un ulteriore abitazione destinata ad ospitare il medico.

L’Associazione da anni collabora anche con le Suore della Provvidenza, prima in Bolivia, ora in terra africana. In Togo nella capitale Lomé già nel 2019 le Suore avevano chiesto collaborazione per dei lavori di ampliamento presso la loro casa provinciale, con la sopraelevazione di un nuovo piano, da destinare all’ospitalità di gruppi esterni per la formazione e lo studio. Nel gennaio 2023 un gruppo di sette volontari ha lavorato insieme alla manodopera locale per edificare la nuova struttura. Le Suore della Provvidenza hanno una loro missione anche in Benin nel villaggio di Setto, dove collaborano alla gestione della scuola primaria, e vorrebbero impegnarsi nella realizzazione di un asilo, intervento per il quale hanno chiesto aiuto all’Associazione.

La Tanzania è però la terra che negli anni ha visto il maggior impegno dei volontari primierotti con numerosi progetti realizzati: laboratorio di falegnameria, scuola di formazione permanente presso il Villaggio di Bigwa, ospedale di Milama, dispensario di Kiroka, dispensario di Nane Nane … L’Associazione continua a sostenere il funzionamento delle opere realizzate negli anni con piccoli interventi, rete idrica, rete elettrica … L’ultimo intervento è stato un sostegno finanziario alla realizzazione di un ambulatorio dentistico a servizio delle strutture mediche a Mgolole. Sono in fase di sviluppo altre nuove collaborazioni.

Da alcuni anni l’Associazione sostiene anche Padre Bruno dall’Acqua, missionario in Madagascar. Insieme all’Associazione “Amici Di Padre Bruno” di Oderzo, sono stati portati avanti alcuni progetti di sviluppo agrario con l’acquisto di attrezzature e la realizzazione di un pozzo presso l’ospedale di Mahajanga. In questi giorni si sta lavorando ad un progetto di sostegno alimentare, con la raccolta di generi vari ed attrezzature da destinarsi all’allestimento di due mense gestite dalla missione.

Il grazie a tutti i sostenitori

L’associazione, ringrazia tutti i valligiani ma anche le aziende che hanno dato una mano per questa iniziativa, oltre al Pastificio Felicetti di Predazzo, ma anche i volontari per l’Africa, gruppi missionari, parrocchie, enti pubblici e tutti coloro che in vari modi danno il loro sostegno per permettere questi progetti.

“Una rosa per due”, domenica 14 maggio 2023 davanti alle chiese di Primiero, Vanoi, Mis. Per contattare o sostenere l’associazione è possibile scrivere alla seguente email: amicidellafricaonlus@libero.it