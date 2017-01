Affittano case di altri proprietari in Trentino: scoperti da Carabinieri

Scoperti con indagini dei carabinieri di Levico

Levico (Trento) - Inserzioni di appartamenti in affitto per trascorrere le vacanze di Natale in Trentino, con tanto di fotografie. Si tratta in realtà di truffe, scoperte dai carabinieri di Levico, che hanno indagato su di una serie di inserzioni presenti sul web.

A organizzarle, secondo gli esiti delle indagini dei militari, erano tre fratelli di Marano (Napoli), due maschi e una femmina, accusati di truffa aggravata mediante alterazioni informatiche di dati sensibili.

Fatto è che alcuni proprietari di immobili trovavano le loro case già presenti in inserzioni sul web, con un numero di telefono a cui rispondeva uno dei fratelli (numero frutto di un furto di un portafogli, compiuto ad aprile a Napoli), che rimandava a una e-mail della presunta moglie. I carabinieri, per smascherarli, si sono finti clienti.