Brennero, Favorivano l’immigrazione clandestina: un arresto e sette denunce

Fermato un iracheno operatore di un’associazione di volontariato

Bolzano - Agenti della Questura di Bolzano hanno fermato un iracheno di 38 anni e denunciato altre sette persone per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’indagine, denominata “Nockel” è stata condotta dalla squadra mobile di Bolzano, dalla Bundespolizei tedesca e del Bundeskriminalamt (BK) di Vienna, sotto la supervisione di Europol ed è stata coordinata dalle Procure di Berlino, Vienna e Bolzano.

L’indagine è iniziata nel mese di luglio dello scorso anno ed ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale, con al vertice due cittadini libanesi, che organizzavano viaggi di stranieri irregolari, in particolare siriani e iracheni, in Germania.

L’indagine coordinata dal Pm Igor Secco ha fatto emergere il ruolo fondamentale di Fadel Firas, iracheno di 38 anni, operatore di un’associazione di volontariato, punto di riferimento dei libanesi in Italia. Nel corso dell’indagine, sono emersi altri sette soggetti attivamente coinvolti in altri episodi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. punto di riferimento dei libanesi in Italia.

