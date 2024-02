Viola divieto avvicinamento alla madre,arrestato 20enne a Trento

Intercettato dai carabinieri. Individuato anche un latitante

Trento – I carabinieri di Trento hanno arrestato un ventenne, su cui pendeva un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla propria madre, per il rischio di reiterazione di comportamenti violenti legati al codice rosso. Il giovane – informa l’Arma – si era allontanato dal proprio domicilio in San Lorenzo in Banale, per raggiungere la vittima, nella zona di Gardolo.

I militari lo hanno rintracciato nei pressi dell’abitazione della donna, arrestandolo in flagranza. Il ventenne è stato trasferito in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Trento. Anche i militari della sezione radiomobile hanno effettuato un arresto per violazione della normativa sul codice rosso, rintracciando in un locale di Trento un 26enne della Guinea a carico del quale pendeva un provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria per reati in materia di codice rosso.