Verona in lutto per l’omicidio-suicidio dei fratelli Patrizio e Edoardo, un terzo fratello era morto per una malattia

La polizia scientifica, la Digos, il procuratore Carlo Boranga, sono al lavoro per ricostruire la dinamica della morte di due fratelli, il 22 luglio, nella loro casa di Via Brigata Piemonte, a Verona

NordEst – Tre colpi di pistola e una tragedia senza fine per la famiglia. Si indaga a tutto campo sulle cause che hanno spinto Patrizio Baltieri, 28 anni, a prendere la pistola legalmente detenuta (Patrizio era appassionato di tiro a volo), e fare fuoco, in salotto, contro il fratello Edoardo, 24 anni. Per poi chiudersi in camera da letto e puntare l’arma contro di sè.

Il padre Sergio, bancario in pensione, ha trovato i corpi dei due figli senza vita. Un omicidio-suicidio che ha lasciato la famiglia nella totale disperazione. Un terzo figlio, il più grande, era morto di leucemia, cinque anni fa. All’origine di tutto, potrebbe esserci un litigio, forse l’ennesimo, tra Patrizio e Edoardo, tanto diversi tra loro.