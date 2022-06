Elisoccorso a passo Rolle lunedì pomeriggio (VIDEO)

Dopo i diversi interventi sanitari non gravi di questi giorni, l’elicottero è tornato a Primiero, per un motociclista tedesco caduto a passo Rolle

Passo Rolle (Trento) – L’incidente, è avvenuto due chilometri prima di passo Rolle, sul versante di Predazzo. Un motociclista 56enne, di nazionalità tedesca, per cause in corso di accertamento, è caduto procurandosi varie fratture. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Immediati sono scattati i soccorsi dei sanitari di zona, con il supporto dei vigili del fuoco di San Martino di Castrozza. L’elicottero è atterrato nei pressi dell’ex caserma della Finanza di Passo Rolle. E’ stato trasferito a Trento al Santa Chiara in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo.