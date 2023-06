A Sospirolo conferite 4 borse di studio ricordando il dottor Hamid Reza Faramarzi, con il cuore a Primiero

Si è tenuta giovedì primo giugno la cerimonia per il conferimento delle 4 borse di studio dedicate al dottor Hamid Reza Faramarzi, già direttore della farmacia di Sospirolo e prima nel Primiero dove tutti lo ricordano

NordEst – In una sala del Centro Civico di Sospirolo gremita, si sono dati appuntamento gli insegnati della Scuola secondaria del capoluogo, gli alunni, i loro parenti, molti cittadini ed una delegazione di studenti della Secondaria di Sedico. L’iniziativa, nata lo scorso anno su iniziativa dei titolari delle Farmacie del Piave (Sedico, Lentiai ,Villa di Villa e Sospirolo ) e coordinata dalla vedova del dottor Hamid, professoressa Anna Maria Pradel, ex dirigente scolastico di Cesiomaggiore, da Laura Fattori, ex dirigente del comprensivo di Sedico e dalla docente Cristina Da Rold, di Sospirolo, destina ogni anno un contributo economico a 4 studenti meritevoli dell’importo di 1000 euro, oltre ad una donazione dello stesso importo all’Istituto scolastico.

La valutazione dei vincitori delle borse viene fatta dagli stessi compagni in base a valori ritenuti importanti e concernenti le competenze sociali e civiche, la disponibilità, l’educazione, la convivenza nel rispetto degli altri. Dunque valori civili di socialità e solidarietà che sono, oggigiorno, fondamentali. La scuola rappresenta infatti, al di là dell’educazione curricolare, una realtà orientata alla promozione di tali valori, come sottolineato dalla Dirigente scolastica Lucia Fratturelli e ripreso dalla vice sindaca Livia Garbo.

Il dottor Domingo Arrigoni di Sedico, anche a nome del collega, assente, di Lentiai, Adriano Zampol D’Ortia, ha ricordato con un momento di commozione l’amico Hamid, iraniano e da tempo residente nel Primiero, con cui ha lavorato per diversi anni, prima che si trasferisse come direttore e socio della Farmacia di Sospirolo, ora diretta dalla dottoressa Veronica Case, spiegando il motivo per cui i 2 colleghi abbiamo voluto questa iniziativa in suo ricordo, privilegiando non l’aspetto meritocratico, ma quello educativo-sociale.

Un piacevole intermezzo musicale a cura dei ragazzi del plesso di Sedico, con chitarra e clarinetto, diretto da Stefano Parisinotto ed Alberto Opalio, ha dato il via alla seconda parte della cerimonia. A seguire, hanno animato lo spettacolo i musicisti iraniani Hadani e la danzatrice sufi Michela Oliviero. Una riflessione profonda sulla tragica fine di Masha Amini, condannata a morte in Iran solo per aver osato mostrare una ciocca di capelli è stata presentata dai ragazzi di Sedico oltre alla recita della poesia di Alda Merini “Sorridi Donna”.

La premiazione

Al termine la dottoressa Anna Maria Pradel, moglie di Hamid, ha premiato i 4 studenti che si sono distinti quest’anno: Anna Tamburlin della prima A, Cecilia Kapa della prima B, Viola Lotto della seconda A e Gabriele Da Rold della terza A , scelti dai loro compagni per aver messo in pratica proprio quei valori che, in un commosso intervento, la professoressa ha dedicato alla vita del marito scomparso.