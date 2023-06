Carabinieri, +77% denunce per furti in casa in Alto Adige

In 12 mesi complessivamente 211 arresti e 3.584 denunce

Bolzano – I carabinieri, nel corso dell’ultimo anno, hanno posto particolare attenzione al problema della violenza di genere e su tutti i reati del cosiddetto “codice rosso”, con 103 interventi per maltrattamenti in famiglia, 46 per violenza sessuale, 68 casi di atti persecutori. I dati sono stati pubblicati in occasione della cerimonia per l’anniversario di fondazione dell’arma dei carabinieri.

Per quanto riguarda invece i furti in abitazione le persone denunciate sono state 138, quasi 77% in più rispetto ai 78 dei dodici mesi precedenti. Negli ultimi quattro mesi sono state 56, 51% in più rispetto all’analogo periodo del 2022. Il bilancio complessivo dell’attività dei carabinieri in Alto Adige indica la denuncia in stato di arresto di 211 persone e 3.584 in stato di libertà. Un risultato straordinario considerando la percentuale dei reati perseguiti, corrispondente al 69,64% del totale, ovvero circa 10.600 reati perseguiti dall’arma altoatesina a fronte di circa 15.000 reati commessi.

Per quanto riguarda i comportamenti penalmente rilevanti dei minorenni, i carabinieri della provincia hanno riferito all’autorità giudiziaria minorile circa 280 ipotesi di reato, prioritariamente lesioni/percosse, furti/ricettazione, rapine e minacce e spaccio di droga. A essere vittime di tali comportamenti sono spesso giovani coetanei degli stessi autori. Nel secondo semestre 2022 sono state 97 le aziende controllate, in piena sinergia con l’Ispettorato Provinciale del Lavoro. Sono state vagliate 324 posizioni lavorative, tra le quali anche minori e anche stranieri irregolari. I datori di lavoro denunciati all’autorità giudiziaria, spesso per violazioni inerenti la sicurezza, sono stati 27.

Infine, i militari in 12 mesi sono intervenuti per quasi 1.383 sinistri stradali, con 958 feriti e 18 decessi. 6 i conducenti denunciati per omicidio stradale e 17 per lesioni, 5.033 le violazioni al codice della strada contestate di cui 413 per guida in stato d’ebbrezza e 11 per guida sotto l’effetto di droga (entrambe penali), 212 veicoli sequestrati, 127 fermati.