A Cortina ‘open day’ per nuova funivia Tofana – Freccia nel Cielo

“Per diffondere la cultura della tutela del consumatore daremo lavoro nei prossimi mesi a 100 giovani, che animeranno il progetto a regia regionale ‘consumatori in Piazza’. L’iniziativa, che prenderà il via il prossimo martedì da Mestre, assicurerà un totale di 8 mila ore lavorative a quanti saranno coinvolti nella diffusione degli obiettivi in tema di […]