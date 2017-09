Salvini: “Conti bloccati, vogliono imbavagliare Lega”. Renzi: “Lega ha rubato e fa la morale”

Connect on Linked in

Sul caso Lega è botta e risposta tra Salvini e Renzi

Milano (Adnkronos) – “Sequestrati alcuni conti correnti della Lega, sulla base di una sentenza di primo grado. E’ senza precedenti, si vuole imbavagliare il dissenso“. E’ la denuncia del leader del Carroccio Matteo Salvini, che però conferma: “La manifestazione di Pontida in qualche modo si farà“.

Renzi: “La Lega ha rubato e fa la morale”

In una conferenza stampa alla Camera, Salvini ha spiegato che alcune banche, a livello locale (in Emilia, in Liguria, a Bergamo, a Trento) hanno negato l’accesso ai conti correnti di dirigenti locali della Lega chiamati a fronteggiare le spese per l’organizzazione della prossima manifestazione di Pontida e in vista dei referendum in Lombardia e Veneto; “Quindi, non possiamo pagare le spese per palchi, tendoni, pullman, auto. Ma la faremo lo stesso, vedremo come…“.

“Il provvedimento di sequestro cautelativo -ha detto- è stato deciso dal tribunale di Genova sulla base di una sentenza di primo grado: in sostanza, saremmo chiamati noi a rispondere degli eventuali errori e mala gestione di fondi pubblici da parte del Carroccio della gestione Belsito con Bossi 9 anni fa, con la richiesta di 48 milioni. E’ un attacco alla democrazia, una follia“.

“E’ la prima volta nella storia della Repubblica che in assenza di una condanna definitiva si sequestrino i conti di un partito politico. Tutto ciò per un pezzetto di magistratura. Ma se pensano di spaventarmi -ha sottolineato Salvini- si sbagliano di grosso. Stanotte andrò a letto ancora più arrabbiato e combattivo”.

Non manca una replica a Renzi: “Vedo che il mio omonimo dice ‘la Lega restituisca 48 milioni di euro che ha rubato… E’ preoccupante che il segretario di un partito che si definisce democratico se ne freghi della presunzione di innocenza. Secondo Renzi, siamo colpevoli a prescindere: si vergogni! Al Pd altro che bloccare i conti correnti… Ma non succede perché ha molti amici nei tribunali”.

“Tutti i giorni Salvini fa la morale ‘Roma ladrona’. Ma quando sono scesi giù, ci si sono trovati bene. Se c’è un partito che ha rubato i soldi del contribuente è la Lega nord per l’indipendenza della Padania e nessuno mai che lo dica”. Lo ha detto Matteo Renzi ad un’iniziativa a Frascati.

Il segretario del Pd ha ribattuto a un contestatore che ha accusato le “cooperative del Pd e cattoliche” di lucrare sui migranti che arrivano in Italia. “Se tu dici che il Pd lucra o intasca qualcosa, ne rispondi in tribunale. Se c’è qualcuno che ruba è giusto che paghi, ma finché io faccio il segretario del Pd -ha incalzato Renzi- a chi mette in discussione l’onestà delle donne e uomini del Pd, dico che non accetterò mai questa discussione”.