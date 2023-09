A Brez, contadino muore mentre lavora con il trattore. Motociclisti deceduti a passo Mendola e sull’Alemagna

Giornata di grande lavoro per il 118 in Trentino Alto Adige e nel vicino Bellunese con diversi incidenti gravi

NordEst – Secondo una prima ricosatruzione, il contadino 37enne residente a Castelfondo e originario di Lauregno in Alto Adige, Lukas Kollmann, è stato stritolato dal voltafieno collegato al trattore con cui stava lavorando in un terreno di famiglia, a 1.400 metri di altitudine sul confine regionale. Per i soccorsi sanitari è stato attivato l’elisoccorso di Bolzano, da dove è decollato il Pelikan 1, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto hanno cooperato i vigili del fuoco di Brez, Fondo, Lauregno con i carabinieri della stazione di Novella e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cles. L’accaduto è stato segnalato alla magistratura di Trento e gli ispettori del lavoro dello Uopsal stanno effettuando approfondimenti.

Passo Mendola, muore motociclista

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio di uno scontro tra una moto e una bicicletta avvenuto alle 12.30 sulla strada per passo Mendola in Alto Adige. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pelikan 1 con il medico d’urgenza, la Croce bianca, i vigili del fuoco e i carabinieri. Nell’incidente ha perso la vita il motociclista. Il ciclista ha invece subito un politrauma ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano.

Centauro deceduto anche nel Bellunese

Tragico Incidente sull’Alemagna al lago di Santa Croce (Belluno). La vittima è Massimo Rosa di Venezia. Ha perso la vita sul colpo, secondo i testimoni non correva. Un impatto violentissimo, quello contro le barriere, all’altezza di una semi curva a sinistrache l’uomo stava affrontando, secondo i testimoni, a velocità non elevata. I soccorsi, chiamati da due motociclisti che si trovavano appena dietro il veneziano, sono stati tempestivi.