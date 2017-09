Primiero, Aggressione Suor Bartolomea a Tonadico: arrestati due marocchini, venditori ambulanti (VIDEO)

Connect on Linked in

A pochi mesi dall’aggressione avvenuta a Primiero – in prima pagina sui giornali locali – i carabinieri hanno arrestato due giovani marocchini, entrambi residenti in provincia di Treviso

NordEst – I due giovani marocchini, residenti nel trevigiano, sono accusati della violenta rapina ai danni di una donna di 71 anni nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, il 9 maggio scorso.

Si tratta dell’aggressione che richiamò in quei giorni l’attenzione di tutti i media provinciali sulla Valle, ai danni di Clelia Bettega, per tutti Suor Bartolomea, residente in zona Tressane, a Tonadico.

I due stranieri, venditori ambulanti, avevano suonato il campanello della casa dell’anziana e, quando questa ha aperto la porta, l’avevano scaraventata a terra colpendola con pugni alla testa per poi legarle le mani con fascette di plastica e imbavagliarla con del nastro adesivo, quasi a soffocarla, chiedendo denaro e valori.

Poi se ne erano andati a mani vuote perchè l’anziana suora non possedeva preziosi. Grazie alle testimonianze degli abitanti le indagini si erano indirizzate su due magrebini notati nella zona, in orario compatibile alla rapina. Servivano però prove certe per identificarli e incastrarli e così sono iniziati gli accertamenti sul traffico telefonico e sugli spostamenti dei due che sono stati rintracciati in Veneto.

I Carabinieri della stazione di Primiero San Martino di Castrozza, sono risaliti ai due venditori ambulanti per la loro presenza in zona già nei giorni precedenti.

La minuziosa opera degli inquirenti ha inoltre consentito di scoprire che in passato uno degli indagati si era più volte presentato dall’anziana per vendere delle scope a ”porta a porta”, circostanze che hanno permesso ai criminali di verificare la bontà del bersaglio prescelto, ovvero un anziana ottantenne che viveva da sola perciò facilmente aggredibile. Un altro uomo è tuttora ricercato.

