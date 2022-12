Ucraina: associazione trentina consegna generatori a Dnipro

L’associazione trentina Eucraina , grazie alla campagna di raccolta fondi “Sos Inverno”, ha consegnato alla città di Dnipro alcuni generatori e altri beni di prima necessità

Trento/Ucraina – I materiali – informa una nota – sono stati presi in carico da Artem Khmelnykov, capo della commissione per le relazioni internazionali del Consiglio comunale di Dnipro e incaricato dal sindaco, Borys Filatov, a ricevere la delegazione dell’associazione, formata da Giovanni Kessler e Antonio Giordano.

“Voglio ringraziare il popolo italiano per la sua generosità e per il grande aiuto che ha portato a Dnipro. Per noi è molto importante questa solidarietà degli italiani verso la città, verso l’Ucraina e verso la nostra difesa dall’aggressione della Russia”, ha detto Khmelnykov.

Uno dei generatori è stato già consegnato a un ospedale della città di Dnipro, in cui vengono curati soldati in arrivo dal fronte e civili sfollati dalle zone occupate dai russi. A ricevere la delegazione di Eucraina è stata la direttrice sanitaria Yuliia Bershadenko, che ha sottolineato l’importanza di un generatore per l’ospedale.

“La consegna è il segno della solidarietà di tanti trentini e italiani che attraverso Eucraina hanno voluto contribuire a dare un piccolo aiuto al popolo ucraino. Si tratta di un gesto ma soprattutto di un modo per dire agli ucraini che non sono soli e che ci sono tante persone in Italia che sono vicine all’Ucraina”, ha affermato Kessler, presidente dell’associazione.