Lagorai, emergenza per un aereo da turismo: 1 ferito e 2 incolumi (FOTO)

Il velivolo ha terminato la sua corsa – forse per una avaria al motore – su un pendio innevato del Lagorai. Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio di mercoledì nel Trentino orientale, tra valle del Vanoi, val di Fiemme e Valsugana, in zona Cima Cece, a breve distanza dal bivacco Paolo e Nicola

NordEst – Elisoccorso trentino in azione verso le 16.30 di mercoledì pomeriggio per un incidente aereo sul Lagorai.Un piccolo aereo da turismo con tre persone a bordo è stato costretto ad una emergenza in quota, per una varia al motore.

Fortunatamente, solo una delle tre persone ha riportato un trauma facciale, mentre le altre due sono illese. Le tre persone a bordo del velivolo, sono state recuperate nei pressi del bivacco Paolo e Nicola e trasferite all’ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero, per le cure del caso. Oltre all’elicottero, erano stati preallertati anche i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza e il soccorso alpino di zona. L’aereo da turismo ha terminato la sua corsa sulla superficie innevata ai piedi di Cima Cece, la più alta del Lagorai, alle 16.20 di mercoledì pomeriggio.

I passeggeri stessi hanno contattato la Centrale unica di emergenza 112, che ha inviato sul posto il Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento. Il piccolo velivolo, che presenta l’elica ancora intatta, si trova in sicurezza in quota. Un sopralluogo sul posto è programmato per la giornata di giovedì. Dell’episodio è stata informata l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

L’area dell’incidente