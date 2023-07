Imèr in festa domenica 2 luglio 2023 per la Sagra patronale e il 70° degli Alpini

Si festeggia la tradizionale sagra che lega la comunità e celebra i propri santi protettori Pietro e Paolo, ma anche l’importante attività gli Alpini che quest’anno raggiungono il 70° compleanno

Imèr (Trento) – Giornata di festa per gli Alpini del paese di Imèr. Il culmine sarà la solenne messa cantata in centro paese, coronata dalla sfilata con i gonfaloni: oltre al parroco e ai fedeli, vi partecipano le autorità civili e militari, i Vigili del Fuoco, gli Alpini e il Corpo musicale folcloristico di Primiero. Il momento conviviale che segue è accompagnato dallo stand gastronomico, mercatini dell’artigianato, giochi in piazza, iniziative e spettacoli all’insegna dell’allegria.

Il programma

Domenica 2 luglio – Dalle ore 8.00: mercatini e Vaso della Beneficienza a cura del gruppo G.A.R.I. di Imèr.

Ore 10.00: Santa Messa in Piazza Municipio con la “Schola Cantorum” Pedavena. Alla Santa Messa sarà presente il Gruppo Alpini di Imèr in occasione del 70° della fondazione. A seguire. sfilata del Corpo Folcloristico di Primiero presso le Ex Sièghe. Seguono i saluti delle autorità presenti.

Ore 12.30: pranzo presso le Ex Sièghe.

Ore 14.00: pomeriggio con la musica di Alessandra