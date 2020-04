Zaia: “Resta problema attività chiuse. Con mascherine e gel si può riaprire a 360 gradi”

“Non si tornerà velocemente come prima – ha ribadito Zaia – ospedali non potranno essere presi d’assalto: serviranno le prenotazioni anche per i prelievi. In pronto soccorso solo per vere necessità. Non dimentichiamo che la mascherina salva la vita e deve essere portata correttamente. Siamo i primi per tamponi”

NordEst – Il presidente veneto, Luca Zaia non ritiene che il Veneto possa essere indicata tra le Regioni che sono andate oltre le misure indicate dai Dpcm.

“No – ha detto, rispondendo ad una domanda sulle critiche arrivate in queste ore dal Governo – Le nostre ordinanze sono sempre state motivate, e fatte nell’ambito della sostenibilità.

Fino a giovedì scorso, vedi i 200 metri per spostarsi da casa, avevamo applicato il Dpcm sempre in maniera restrittiva”.

La situazione aggiornata nel Bellunese

Ulss1 Dolomiti informa che nelle ultime ore sono deceduti:

– una paziente COVID positiva di anni 98, ricoverata in Pneumologia COVID di Belluno e residente in Ulss Dolomiti (serata 29 aprile)

– un paziente COVID positivo di anni 80, ricoverato in Pneumologia COVID di Belluno e residente in Ulss Dolomiti (mattinata 30 aprile). Sono in corso gli accertamenti per stabile le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di

Sanità.